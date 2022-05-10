Байден подписал закон о помощи Украине по программе ленд-лиза

Она прикрепила фотографию президента, подписывающего документ в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США Джо Байден подписал закон об отправке в том числе военной помощи Украине по программе ленд-лиза, сообщила в своем Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Анджела Перес.

Она прикрепила фотографию президента, подписывающего документ в Овальном кабинете Белого дома.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.

Законопроект о помощи Украине по программе ленд-лиза внесли в американский сенат в конце января, до начала российских военных действий в Украине. Он дает президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране.

Расширенные полномочия президента прекращаются с окончанием конфликта, а также при сокращении российских войск у границ с Украиной до состояния марта 2021 года.

Сенат конгресса США одобрил законопроект в начале апреля, палата представителей — в конце апреля. После этого законопроект передали на подпись Байдену.

В конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что из выделенных конгрессом США на помощь Украине $3,5 млрд осталось $250 млн.



Источник: centralasia.media