Байден подписал закон о помощи Украине по программе ленд-лиза

Она прикрепила фотографию президента, подписывающего документ в Овальном кабинете Белого дома.
Президент США Джо Байден подписал закон об отправке в том числе военной помощи Украине по программе ленд-лиза, сообщила в своем Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Анджела Перес.
Она прикрепила фотографию президента, подписывающего документ в Овальном кабинете Белого дома.
Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.
Законопроект о помощи Украине по программе ленд-лиза внесли в американский сенат в конце января, до начала российских военных действий в Украине. Он дает президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране.
Расширенные полномочия президента прекращаются с окончанием конфликта, а также при сокращении российских войск у границ с Украиной до состояния марта 2021 года.
Сенат конгресса США одобрил законопроект в начале апреля, палата представителей — в конце апреля. После этого законопроект передали на подпись Байдену.
В конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что из выделенных конгрессом США на помощь Украине $3,5 млрд осталось $250 млн.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!