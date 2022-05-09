Страны НАТО не захотели услышать — Путин о спецоперации России

Путин заявил, что спецоперация была вынужденным, своевременным и единственно правильным решением.

Страны НАТО не захотели услышать, у них на самом деле были совершенно другие планы, заявил президент России Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади в Москве.

По его словам, несмотря на все разногласия в международных отношениях Россия всегда выступала за создание равной и неделимой безопасности.

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор по гарантиям безопасности. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. Мы это видели. В открытую шла подготовка к карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза", — рассказал президент.

По его словам, все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами неизбежно.

"Мы видели, как опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной страны", — добавил Путин.

Источник: sputnik.kg