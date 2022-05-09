"Позор": британцы разозлились на Джонсона из-за выплат Украине

Читатели Daily Express раскритиковали премьера Джонсона за миллиардные выплаты Украине.

Читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 миллиарда фунтов.

По мнению комментаторов, Джонсон использует деньги налогоплательщиков, однако не заботится об их проблемах, усилившихся на фоне роста инфляции, которая, по прогнозам Банка Англии, в этом году превысит десять процентов.

"Благотворительность начинается дома. Борис должен помогать британцам с нашими ценами на еду и энергию. Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем. Какие еще страны раздают такую ​​сумму денег, пока их собственный народ страдает?" — возмутился комментатор с никнеймом SamMarieHowie.

"И все это в то время, когда он лишает наших собственных пенсионеров, не выполнив обещанную им тройную блокировку. И он пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время. Он повышает нулевые налоги на нашу энергию и отказывается отменить НДС. Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании", — написал smujsmith.

"У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на порно для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом", — высказался Chester sky diver.

"Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию, подкормить военно-промышленный комплекс и использовать смерть и разрушения как прикрытие своей несостоятельной схемы валютной пирамиды из бесполезных, ими же созданных долгов", — считает Waythrough.

"Борис расставил приоритеты и не может угодить всем, уж извините. Хороший имидж в мировых СМИ для него просто бесценен!" — уверен Noch'n Rollmops.

"Борис Джонсон думает только о Борисе Джонсоне и репутации на международной арене. Забавно, у него есть деньги, чтобы передать их всем, кроме этой страны. Он должен сосредоточиться на британцах, которые борются с повседневными расходами на проживание, нехваткой жилья из-за мигрантов и полным отсутствием каких-либо действий в отношении затрат на энергию. Он был избран, чтобы представлять народ Британии, чтобы мы не жили в нищете, отдавая наши деньги на иностранную помощь и субсидируя конфликты, разжигая ситуацию и подвергая эту страну опасности. Джонсон, ты не Черчилль и никогда им не будешь! Так что делай свою чертову работу!" — написала June Ward.

В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям заявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.

Источник: РИА Новости.