США отрицают передачу Украине сведений о местонахождении ВС России

"Украинцы, откровенно говоря, имеют гораздо больше информации, чем мы.

Представитель Пентагона заявил, что украинские военные "компилируют информацию, которую предоставляют Соединенные Штаты и другие партнеры, с собственными разведданными".

США не предоставляют Украине данных о местонахождении российских командиров на поле боя, заявил представитель Министерства обороны Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определении целей украинскими военными", — сказал Кирби.

Так он прокомментировал публикацию New York Times о том, что Вашингтон предоставлял Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров в ходе спецоперации. По словам представителя Пентагона, между тем "США предоставляют разведданные о ситуации на земле, которые помогают украинским военным защищать свою страну".

"Украинцы, откровенно говоря, имеют гораздо больше информации, чем мы. Это их страна, и они способны собирать данные самостоятельно", — отметил Кирби.

По его словам, украинские военные "компилируют информацию, которую предоставляют США и другие партнеры, с собственными разведданными на местах".

Ранее New York Times сообщила, что Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По сведениям издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что российским военным известно: США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, однако не помешает довести ее до конца.



Источник: sputnik.kg