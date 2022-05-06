CNN: Что нужно Украине для победы? Мнение бывшего американского генерала

Репасс консультировал украинских военных в течение последних 6 лет по контракту с правительством США.
Бывший командующий Командованием специальных операций США в Европе, генерал-майор армии США в отставке Майк Репасс говорит, что международное сообщество должно значительно увеличить свою поддержку Украине, если страна, находящаяся в бою, когда-либо сможет вести войну с Россией, сообщает CNN.
Репасс консультировал украинских военных в течение последних 6 лет по контракту с правительством США. В прошлом месяце он посетил Польшу и Западную Украину, чтобы лучше понять траекторию войны в Украине.
По словам бывшего генерала, украинская цепочка поставок военной техники неэффективна, необходимы дополнительные военные силы, чтобы вытеснить русских с Украины.
Чтобы выиграть войну на Украине, Репасс выступает за то, чтобы США и их союзники создали украинские стратегические силы в составе 5 бригад численностью до 40 тыс. солдат, способных проводить наступательные операции, чтобы вытеснить русских из их страны.
Источник: centralasia.media
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