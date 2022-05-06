(Видео) Лукашенко назвал «российскую операцию» на Украине «затянувшейся»

Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся и не будем это делать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что «российская военная операция» на Украине затянулась. Об этом он заявил в интервью The Associated Press, его текст приводит сайт главы государства.
«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал Лукашенко.
Также Лукашенко добавил, что проверка белорусской армии проходит на территории страны и никому не угрожает.
«Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся и не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем, мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно»,— сказал он. 4 мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил реагировани я для оценки «готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».
В том же интервью Александр Лукашенко заявил, что считает, что применение ядерного оружия неприемлемо. По его мнению, из-за него Землю может сорвать с орбиты.
Источник: centralasia.media
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