Требования боевиков на "Азовстали" обменять людей на продукты — реакция Кремля

Ранее стало известно, что засевшие на заводе "Азовсталь" украинские боевики предложили обменять мирных жителей на продукты и лекарства.

Требования украинских боевиков, заблокированных на территории завода "Азовсталь", обменять находящихся там мирных жителей на продукты и лекарства прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Напомним, ранее представитель штаба операции по освобождению предприятия сообщил, что засевшие на заводе украинские боевики предложили обменять мирных граждан на продукты и лекарства.

По словам Пескова, президенту РФ Владимиру Путину известно об этих требованиях.

"Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах. Ну, дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода, здесь ничего мы говорить не можем", — заявил пресс-секретарь российского президента.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.



Источник: sputnik.kg