Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских боевых самолетах

Российские вооруженные силы уничтожили 3 украинских самолета и более 600 человек при военных действиях на Украине.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», — сказал Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил об уничтожении в течение ночи 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе одного «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный, и перехвате двух реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме возле Кировограда была уничтожена авиационная техника, в городе Николаев - крупный склад боеприпасов, а в районе Жовтневое — хранилище топлива для украинской военной техники. Также были нанесены удары по передовому пункту управления 17-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины, четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум складам военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 93 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники. «Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», — сказал Конешенков.

Артиллерийские подразделения нанесли удары по 32 пунктам управления, пяти складам с боеприпасами, 403 опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиции украинской артиллерии.

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены:

149 самолетов,

112 вертолетов,

726 беспилотных летательных аппаратов,

288 зенитных ракетных комплексов,

2834 танка и других боевых бронированных машин,

325 установок реактивных систем залпового огня,

1306 орудий полевой артиллерии и минометов,

2646 единиц специальной военной автомобильной техники.



Источник: centralasia.media