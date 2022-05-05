Мария Захарова: Западное сообщество ничего не знает, что происходит на Украине на самом деле

Однако в украинском руководстве сделать это категорически отказались.

Вопрос: Не могли бы Вы пояснить, на какой стадии находятся мирные переговоры с Украиной?

Ответ: Российско-украинские переговоры продолжаются. После трёх очных раундов в Белоруссии и одного в Турции они проходят в видеоформате. На них обсуждаются вопросы урегулирования ситуации на Украине, установления её нейтрального, безъядерного и внеблокового статуса, демилитаризации и денацификации, а также гарантий безопасности. К сожалению, позиция украинской делегации весьма волатильна, а переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, что не способствует достижению договорённостей.

Вопрос: По Вашему мнению, применимы ли международные механизмы для урегулирования конфликта в Донбассе?

Ответ: Последние восемь лет Россия прилагала максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе мирными средствами. При нашем посредничестве был подписан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г.», который был одобрен резолюцией 2202 СБ ООН. Он предусматривал чёткую последовательность шагов, ведущих к реинтеграции Донбасса в состав Украины на условиях особого статуса региона.

Однако в украинском руководстве сделать это категорически отказались. Наши попытки заставить киевский режим выполнять «Комплекс мер» были безуспешны. Вооружённые формирования Украины не переставали обстреливать Донбасс. Против его жителей была введена бесчеловечная социально-экономическая и транспортная блокада, поставившая регион на грань выживания. Такую деструктивную линию Киева активно поддерживали США и их союзники по НАТО, которые осуществляли военное освоение территории Украины, поощряли раскручивание агрессивной русофобии, игнорировали неонацистские проявления, превращая страну в плацдарм против России. Как выяснилось позднее, на март ВСУ готовили захват Донбасса силовыми методами.

В итоге нам не оставили иного выбора, как признать 21 февраля с.г. независимость ДНР и ЛHP, а 24 февраля с.г. начать специальную военную операцию по защите людей, проживающих в Донбассе, демилитаризации и денацификации Украины. Все её цели и задачи будут непременно выполнены.

Вопрос: Считаете ли Вы, что территориальные требования, предъявляемые к Украине, конкретно к Донбассу, затрудняют договорённости?

Ответ: Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путём неонацистского госпереворота в 2014 г. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН.

Вопрос: Почему Россия смогла применить силу в Чечне, Грузии, а теперь и на Украине, а Киев не может сделать то же самое в отношении Донецка и Луганска?

Ответ: Грузинские власти напали на Южную Осетию и убили российских миротворцев. Как интересно, что вспомнили о ситуации в Чечне. Это абсолютно разные ситуации. Чеченские боевики использовали террористические методы, совершали теракты в самой Чечне и других субъектах Российской Федерации. А их считали демократическими силами и поддерживали в США и ЕС. Помните, какая тогда была реакция международного сообщества? Все поддерживали сепаратистов – хотя это были не сепаратисты, а международные террористы. Первые в Европе, кстати. США, Британия, страны Европы тогда называли их борцами за свободу. Теперь у меня вопрос: почему жителей Донбасса Запад не называл «борцами за свободу»? Ведь они никакие не террористы. Да и сепаратистами их назвать было сложно, так как в Минских договорённостях, которые подписали ДНР и ЛНР, Донбасс был назван частью Украины. И вообще весь Минский комплекс мер про то, как ДНР и ЛНР будут жить в составе Украины. Так почему Запад их не поддержал?

А ведь жителей Донбасса убивали восемь лет. Гибли гражданские лица, дети. На территории Европы по воле Киева появились детские кладбища. Где было правительство Испании, например? Сейчас в ЕС все говорят о беженцах с Украины. А Вы знаете, что в 2014–2015 гг. в Россию приехали 1,2 миллиона беженцев с Украины? И Запад снова молчал. Ни одна санкция не была применена в отношении киевского режима, чтобы побудить его прекратить восемь лет убивать людей.

Киевский режим пришёл к власти антиконституционным путём и на протяжении восьми лет применял военную силу против собственного народа – мирных жителей Донбасса. Он обстреливал территорию ДНР и ЛНР, используя тяжёлую артиллерию. Гибли тысячи мирных жителей, в том числе женщины и дети. Под ударами оказывались жилые дома, объекты водо-, электро- и газоснабжения, больницы и школы. Киев ввёл экономическую и транспортную блокаду Донбасса, поставив его жителей на грань выживания.

Мы регулярно привлекали внимание западных стран к продолжавшемуся все эти годы геноциду населения юго-восточных районов Украины, которое отказалось принять и поддержать результаты антиконституционного государственного переворота 2014 г., выступило против массового нарушения прав русскоязычного населения в стране, политики насильственной украинизации, уничтожения русской культуры и переписывания истории. Однако нас не хотели услышать.

Шанс решить внутриукраинский конфликт мирным путём был. Это последовательная реализация упомянутого «Комплекса мер». Однако Киев отказался идти этим путём, а страны Запада ничего не делали, чтобы этому помешать.

Саботаж Украиной Минских соглашений, нескрываемое стремление ее руководства решить конфликт в Донбассе силовым способом, в том числе с использованием предоставляемых странами НАТО вооружений, техники и иных средств, вынудили нас пойти на те шаги.

Российские действия в Чечне, Южной Осетии и сейчас на Украине абсолютно законны, в то время как действия киевских властей, устроивших геноцид Донбасса и уничтожение всего русского в собственной стране, нелегитимны, антиконституционны и аморальны.

Вопрос: Почему Россия смогла подписать военные соглашения о сотрудничестве с Южной Осетией, Абхазией, Донецком, Луганском, а с Украиной никто этого не может сделать?

Ответ: Что значит, «никто не может этого сделать»? В этом проблема западного сообщества – оно вообще не понимает, что происходит. До 2014 г. у нас с Украиной был заключён целый ряд соглашений, охватывающий широкий спектр двусторонних отношений, включая военно-техническое сотрудничество. Однако после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г. пришедшие к власти националистические силы при одобрении Запада в одностороннем порядке их расторгли.

США и странам НАТО нужна была Украина, максимально оторванная от России. Высказываемые нами озабоченности по этому поводу просто игнорировались. Мы не раз подчёркивали, что все страны должны соблюдать принцип неделимости безопасности, не укреплять свою безопасность за счёт других. Россия выдвинула конкретные предложения о юридических гарантиях безопасности, которые касались в том числе нерасширения Альянса на Восток, возвращения его военной инфраструктуры к конфигурации 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Однако Запад их проигнорировал.

Признав независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 г. после агрессии Грузии против Цхинвала и в свете готовившихся аналогичных планов М.Саакашвили в отношении Сухума, Россия взяла на себя ответственность за безопасность двух молодых республик Закавказья. Эта задача не теряет актуальности и сегодня. С этими странами подписан ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в военной области, направленных на формирование общих с каждой из них пространств обороны и безопасности, как это предусматривается договорами с Абхазией о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 г. и с Южной Осетией – о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 г.

Таким образом, подписание и реализация упомянутых соглашений с Сухумом и Цхинвалом продиктовано обоюдной заинтересованностью сторон и выступает важным фактором мира и стабильности в этой части Закавказья.

Вопрос: Как будет решаться вопрос о международном расследовании случившегося в Буче, учитывая, что есть противоположные утверждения: была провокация или были военные преступления?

Ответ: Приведённые Вами утверждения не являются противоположными. Военным преступлением является сама украинская провокация, которую и нужно расследовать. 3 апреля в Буче киевский режим устроил циничную инсценировку, обвинив российских военнослужащих в убийстве мирных жителей. При этом наши войска покинули город ещё 30 марта, и за все время их нахождения там ни один местный житель от насильственных действий не пострадал. Как и после их ухода в течение четырёх дней, вплоть до прибытия в Бучу сотрудников Службы безопасности Украины, не было ни одного сообщения о массовых расстрелах людей.

То, что украинцы и их западные кураторы пытаются представить, как «зверства российских военных в Буче», конечно, инсценировка. Мы можем это утверждать совершенно точно по целому ряду причин. Вы, наверняка, видели разборы этих инсценировок, которые приводило Минобороны России, там довольно наглядно показывается низкокачественность западных пропагандистских подделок.

Важно то, что Запад в этот раз не придумал ничего нового. Эти провокации – уже опробованный ими механизм, они его уже использовали, есть свидетельства, что нацисты применяли точно такие же лживые пропагандистские алгоритмы против Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Назову только два примера.

В октябре 1944 г. советские войска на время заняли, а потом оставили город Неммерсдорф. Сразу после перехода города вновь под контроль Третьего Рейха туда «хлынули» немецкие специалисты в области пропаганды, включая руководителя департамента пропаганды НСДАП по Восточной Пруссии К.Гебхардта. Два дня они работали, после чего главная нацистская газета «Фёлькишер Беобахтер» опубликовала статью «Ярость советских бестий». В этой статье описывались «ужасы», «увечья», якобы нанесенные мирному населению Неммерсдорфа советскими войсками. Лично руководитель пресс-службы НСДАП Отто Дитрих дал 26 октября 1944 г. указание «выставить крупным планом кошмарные большевистские преступления в Восточной Пруссии и комментировать их острейшим образом».

Рейх даже организовал «международную комиссию», куда пригласил представителей «карманных правительств», в частности, Эстонии. Буквально за неделю «комиссия» Х.Мяэ опубликовала отчет, в котором во всем обвиняла Москву. Доклад Х.Мяэ в конце 1944 г. стал одним из самых цитируемых документов геббельсовской пропаганды. Его копии рассылались на иностранных языках во все мировые агентства.

Естественно, после войны этой историей начали заниматься. Немецкий историк войны Б.Фиш, который сам участвовал в боях за Неммерсдорф, признавал, что после обнаружения тел немецкой стороной не было предпринято ни одной попытки их идентификации. На опубликованных снимках были представлены специально собранные тела жертв из нескольких деревень Восточной Пруссии. А уже в XXI веке МИД ФРГ признал, что фальсификации Неммерсдорфа были специально составлены лейтенантом тайной полевой полиции вермахта Пфайффером, после чего они распространились через Берлин.

Но даже широко известная провокация в Неммерсдорфе не была первой. Еще в 1941 г. украиноязычная, обращаю Ваше внимание, газета «Краковские вести», цензурируемая и управляемая напрямую Третьим Рейхом, публикует заметку о «замученных «убийцами из НКВД» людях, которые лежали на улицах Львова» в оставленном городе после отступления Красной Армии. При этом делается акцент именно на национальности убитых. «Краковские вести» писали о том, что «большевики расстреляли 1500 этнических украинцев пулеметным огнём в Луцке». Парадоксальным образом нацистский рейх обвинял интернациональный Советский Союз в геноциде!

«Краковские вести» прекрасно осознавали свою роль в этой истории – в контексте Украины они были пропагандистским проводником фашисткой Германии для всего мира. Об этом сотрудники «Краковских вестей» прямо говорили в печати: их задача использовать жертвы для того, чтобы «слово «Украина» снова появилось на первых полосах крупных периодических изданий», а из «крови украинцев сделать моральный капитал для народа».

Ровно то же самое, что и сейчас. Вновь используются фашистские провокации для того, чтобы «вывести Украину на первые полосы газет», а жизни людей – лишь разменная монета в этой пропагандисткой игре фашистов.

Кстати, знаете, что самое интересное. Редактировал «Краковские вести» некто Михайло Хомяк – украинский коллаборционист, сторонник Гитлера. Так вот, он – дед по прямой линии нынешнего вице-премьера Канады Х.Фриланд, одной из ключевых фигур среди русофобских кругов на американском континенте. Именно Х.Фриланд чаще всего призывает изолировать нашу страну, ссылаясь в том числе и на Бучу. Просто повторяет за своим дедом то, что восемьдесят лет назад не удалось ему и его фашистским единомышленникам.

Вопрос: Вам не кажется, что нынешняя спецоперация на Украине ещё больше приблизит НАТО к границам России, особенно если к нему присоединятся Швеция и Финляндия?

Ответ: Постановка вопроса некорректна. Спецоперацию России на Украине нужно воспринимать как следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО под предводительством США, а не наоборот. Североатлантический блок шаг за шагом реализовывал курс на втягивание новых стран в свою орбиту, продвигаясь все ближе к российским границам и не обращая внимания на наши неоднократные предупреждения об опасности такого подхода для всей системы европейской безопасности.

Что касается Финляндии и Швеции, то их активная «обработка» проводится альянсом уже давно. Чтобы радикально повлиять на политику этих скандинавских государств, НАТО старательно лепила из России образ врага. Хотя на деле именно альянс создавал угрозу безопасности нашей страны. Мы предупреждаем наших соседей из Северной Европы о том, что их втягивание в натовскую орбиту грозит разбалансировкой системы европейской безопасности регулярно и довольно давно. Это не «тема последних недель».

Я обстоятельно говорила об этом задолго до февраля 2022 г. Еще в 2015 г. я предупреждала: «Присоединение Швеции к НАТО имело бы военно-политические и внешнеполитические последствия, которые потребовали бы необходимых ответных шагов с российской стороны». В 2016 г. МИД России сообщал, что присоединение скандинавов к НАТО нарушило бы стабильность и изменило бы баланс сил в регионе, вынудило бы нас предпринимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности. В 2018 г. мы говорили о рисках, связанных с участием Швеции и Финляндии в натовских учениях «Trident Juncture». Эту тему я также затрагивала, например, на брифинге 24 декабря 2021 г. Соответствующий материал был опубликован и совсем недавно – в свете последних заявлений официальных Стокгольма и Хельсинки – 15 апреля с.г.

Тематику НАТО мы постоянно держали и в повестке наших контактов с финскими и шведскими партнёрами. Так, заместитель Министра иностранных дел России А.В.Грушко обсуждал ее с Послом Финляндской Республики в Российской Федерации А.Хелантерю в ноябре 2020 г. и т.д. За тем, как американцы и натовский Брюссель поступательно подтягивают скандинавов к мероприятиям альянса, мы в целом следим очень давно.

Прошу Вас понять: геополитическая конфронтация с Россией – суть существования НАТО. Все разговоры об оборонительном характере этой организации являются фикцией. Усилия НАТО нацелены на радикальную смену военно-политической ситуации в Европе, подрыв стратегического баланса сил и сдерживание нашей страны. В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?

Вопрос: Разве негативные последствия для России, включая санкции и потери на поле боя, от продолжения военных действий на Украине не намного больше, чем преимущества?

Ответ: Мы не раз говорили, что начало спецоперации было вынужденной мерой. Нам не оставили другого выбора. Она проводится для того, чтобы прекратить геноцид жителей республик Донбасса, которые восемь лет живут в условиях бесконечных украинских обстрелов, намеренного разрушения инфраструктуры водо-, газо- и электроснабжения, банковской, торговой, экономической блокады. Не менее важная задача спецоперации – защита самой России от тех угроз, которые исходили с украинской территории в результате её военного освоения странами НАТО и искусственно нагнетаемой русофобии и ненависти ко всему, что связано с Россией.

Вопрос: Каким Вам видится будущее российско-испанских отношений в нынешней ситуации?

Ответ: Конечно, нет ничего хорошего в том, что многие позитивные двусторонние наработки были перечёркнуты решением испанских властей присоединиться к антироссийским санкциям. При этом Мадрид не остановился исключительно на экономической составляющей рестрикций – Киеву осуществлены уже две поставки вооружений, в т.ч. и летальных. Нанесён удар по нашим дипломатическим связям вследствие присоединения испанцев к кампании по массовой высылке российских дипломатов. Из-за недальновидных действий партнёров «подвис» ряд проектов в энергетической и транспортной сферах, под вопросом и локализация на российских предприятиях лёгкой промышленности производства испанской текстильной продукции. Не добавляет позитива позиция испанской стороны по дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей: решено «заморозить» сотрудничество в области науки и образования, включая работу над готовыми к подписанию документами договорно-правовой базы.

Видим, что Испания, как и многие другие страны, активно подключилась к процессу разрушения всего того, что создавалось в последние десятилетия. Остаётся надеяться на то, что традиционно позитивное восприятие испанским народом Русского мира окажется гораздо сильнее, чем нынешний воинствующий тренд на уничтожение базиса двусторонних отношений, активно поддерживаемый официальным Мадридом.

Источник: mid.ru