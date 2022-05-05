(Фото) США предоставили Казахстану беспилотники для мониторинга границ

RQ-11 Raven был первоначально представлен как FQM-151 в 1999 году, но в 2002 году значительно модернизирован.
США предоставили Казахстану беспилотные летательные аппараты для мониторинга границы и обучили представителей Пограничной службы Комитета национальной безопасности республики управлять ими, сообщила пресс-служба посольства США в Нур-Султане.
«Отдел военного сотрудничества в сфере безопасности посольства США в Казахстане совместно с Пограничной службой Казахстана недавно завершил обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Raven от компании AeroVironment», - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсетях.
Поясняется, что новые операторы БПЛА будут применять предоставленные США беспилотники Raven в целях оказания помощи в мониторинге границ Казахстана.
AeroVironment RQ-11 Raven - компактный дистанционно управляемый беспилотный летательный аппарат. Разработан для Минобороны США, но в настоящее время принят на вооружение армиями ряда других стран.
RQ-11 Raven был первоначально представлен как FQM-151 в 1999 году, но в 2002 году значительно модернизирован. Raven может быть запущен с руки (аналогично авиамодели) и не требует подготовленной площадки для приземления. Транспортировка БПЛА осуществляется в трех небольших контейнерах. В комплект поставки входят три беспилотных аппарата, запасная батарея и зарядное устройство. RQ-11 может летать автоматически с навигацией по GPS, а при необходимости может управляться оператором вручную.
Лётно-технические характеристики:
- Аппарат может преодолеть до 10 км на высоте до 5000 м со скоростью 45-100 км/ч.
- Размах крыла — 1,5 м
- Вес — 1.7 кг
- Тип двигателя — электрический
- Длина — 96 см.
- Продолжительность полёта — 45-60 мин.
Общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 км. Казахстан граничит с пятью государствами: Россией, Китаем, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
Источник: centralasia.media
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