Алишер Усманов попросил приостановить действие персональных санкций Евросоюза

В конце марта Forbes сообщил об аресте двух вертолетов, якобы принадлежащих Усманову.

Российский бизнесмен Алишер Усманов 29 апреля подал в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС ввести против него персональные санкции, сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, он попросил суд приостановить действие санкций до тех пор, пока судьи не примут окончательное решение по апелляции.

В конце марта Forbes сообщил об аресте двух вертолетов, якобы принадлежащих Усманову. В Министерстве экономики и финансов Франции подтвердили заморозку права владения на вертолеты Airbus EC-175 и Eurocopter EC-155. Первый был арестован в Ле-Кастелле на Лазурном Берегу 22 марта, второй — в Монте-Карло 25 марта.

Ранее издание сообщило, что власти Германии конфисковали яхту Усманова. Затем его представитель передал изданию заявление властей Гамбурга, в котором это опровергалось. В нем говорилось, что немецкая таможня должна выдать разрешение на выход судна из порта и что «ни одна яхта не может покинуть порт без разрешения».

Источник: centralasia.media