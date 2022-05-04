Умер Станислав Шушкевич. Он подписывал Беловежские соглашения о распаде СССР

Известно, что в конце апреля Шушкевич был доставлен в реанимацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

Скончался бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. Об этом РИА Новости сообщила его супруга.

Политическому деятелю было 87 лет. Как отмечает Sputnik Беларусь, в конце апреля он был доставлен в реанимацию после перенесенного коронавируса.

Шушкевич родился в 1934 году в Минске. Окончил физмат БГУ. Прошел путь от сотрудника СКБ радиозавода до заведующего кафедрой ядерной физики и проректора по научной работе БГУ.

В мае 1990 года его избрали на пост первого заместителя председателя Верховного Совета. В 1991-1994 годах возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва.

Как глава республики подписывал вместе с премьер-министром Вячеславом Кебичем Беловежские соглашения, в которых констатировалчыли подписаны 8 декабря руководителями России, Беларуси и Украины. В соответствии с документами, подписанными в Вискулях, провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Источник: Sputnik Кыргызстан