Из-за ракетного пуска КНДР в Японии созвали экстренную министерскую группу

Время полета и высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.

Сегодня Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)

Правительство Японии созвало экстренную группу из представителей ключевых министерств при канцелярии премьер-министра в связи с пуском ракеты Северной Кореей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

В группу входят представители ключевых министерств, которые займутся сбором и анализом информации в связи с новым пуском.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Риме, дал указания правительству оперативно предоставлять населению точную информацию, подтвердить безопасность морских и воздушных судов, а также находиться в полной готовности к непредвиденным ситуациям.

В 12.10 (6.10 мск) Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Это уже 14-е испытание Северной Кореей в 2022 году.

По данным министерства обороны Японии, высота полета ракеты составила 800 километров, дальность полета – 500 километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, ущерб не зафиксирован, но Япония заявила протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

24 марта состоялся тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, этого достаточно для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1 100 километров и достигнув максимальной высоты полета более 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.

КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14-го были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров.

На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. 5 марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. 20 марта Северная Корея произвела пуск четырех снарядов РСЗО.

В конце апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, внука Ким Ир Сена. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна. В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность — примерно 110 километров, а максимальная скорость — до 4 махов.

Источник: Sputnik Кыргызстан