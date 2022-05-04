Талибан добивается монополии на управление постом Рамадан

Новую традицию в современном исламском мире, похоже, намерены установить афганские талибы.

Речь идёт о монополии Талибана на определение даты наступления и окончания месяца Рамадан и, соответственно, на назначение дня праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам). Об этом пишет в своем Telegram-канале эксперт по Афганистану Андрей Серенко

Как известно, впервые в 2022 году обнаружились расхождения в определении даты окончания поста Рамадан. Муллы Талибана узрели новый месяц в четырёх афганских провинциях накануне 1 мая и, соответственно, Уразу-Байрам в Афганистане было постановлено праздновать одновременно с Первомаем.

Напротив, в остальных мусульманских странах, включая Хранительницу Двух Святынь - Саудовскую Аравию, окончание поста Рамадан и, соответственно, наступление праздника Ид-аль-Фитр было приурочено ко 2 мая.

Расхождение в один день имеет огромное значение для верующих, так как нарушение регламента поста (ошибочное прекращение) способно обесценить его в целом, сделать сам пост и связанные с ним молитвы недействительными.

Талибы в ответ на сомнения о том, насколько вправе "яростные муллы" идти не в ногу с остальной уммой, заявили устами своих пропагандистов буквально следующее: "С этого года единственным в мире государством с шариатской системой правления является Исламский Эмират Афганистан, который и определяет наступление и окончание священного месяца Рамадан".

Заявление это, сделанное пропагандистами талибов, по сути своей революционное. Не важно теперь, что увидят или не увидят в свои телескопы улемы во всех мусульманских государствах. Талибан намерен закрепить за собой монополию на истину в последней инстанции в части управления постом Рамадан - важнейшим элементом религиозной жизни мусульман во всём мире.

Так Талибан пытается реформировать сложившиеся в исламском мире традиции. Пока не ясно, как отреагируют на это улемы в других мусульманских странах.

Можно предположить, что тот же ИГИЛ подхватит эту тему, обвинив главарей Талибана в приверженности к нововведениям и, соответственно, в "хариджизме". А только этого талибам, которые и без того пребывают в системном кризисе, да ещё в преддверии нового боевого сезона в Афганистане, не хватало.

Источник: vb.kg