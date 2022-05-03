Евросоюз намерен принять новые санкции против России

"Но я уверен, что по меньшей мере в отношении импорта нефти такое соглашение станет возможным в период до следующего заседания совета"
Европейский союз примет шестой пакет санкций против России на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает Reuters.
Об этом на пресс-конференции в Панама-Сити сообщил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, блок надеется ограничить российский экспорт энергоносителей в рамках своих усилий по санкциям против Москвы в связи с ее военной операцией в Украине.
"Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия, исполнительный орган союза, предложит пакет санкций ЕС, включая потенциальное эмбарго на покупку российской нефти - меру, которая лишит Москву крупного потока доходов", - говорится в сообщении.
Боррель, который председательствует на заседаниях Совета по иностранным делам, сказал, что он надеется, что ЕС сможет принять "меры по существенному ограничению этого импорта", однако признал, что пока нет согласия всех членов блока.
"Но я уверен, что по меньшей мере в отношении импорта нефти такое соглашение станет возможным в период до следующего заседания совета", - добавил он.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!