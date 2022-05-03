Не нужен Зеленскому никакой мирный договор — Медведев

Для главы Украины мир — это конец, подчеркнул зампредседателя Совбеза России.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telgram-канале.
Он подчеркнул, что для Зеленского мир — это конец.
"Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", — написал Медведев.
По его словам, Зеленский и дальше будет:
"клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике;
имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами;
посылать наемных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора;
плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан;
выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами".
"Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность", — заключил Медведев.
Источник: sputnik.kg
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