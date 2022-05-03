Компания Archewell Productions, созданная супругами Меган Маркл и принцем Гарри, объявила о запуске проекта "Жемчужина" в 2021 году.
Netflix объявил о решении отказаться от работы над анимационным проектом "Жемчужина", исполнительным продюсером которого является Меган Маркл. Помимо мультсериала герцогини Сассекской, стриминговая платформа заморозила производства и ряда других фильмов, объяснив это необходимостью урезать расходы компании. Об этом сообщает BBC.
Компания Archewell Productions, созданная супругами Меган Маркл и принцем Гарри, объявила о запуске проекта "Жемчужина" в 2021 году. Сюжет сериала повествует о приключениях 12-летней девочки, которая вдохновляется женщинами, вошедшими в мировую историю. В Netflix при этом говорят, что продолжат сотрудничество с Archewell Productions и все-таки выпустят ранее анонсированный документальный сериал про спортсменов "Сердце непобежденных".
В мае 2021 года Меган Маркл написала книгу для детей под названием "Скамейка" и посвятила ее отношениям принца Гарри с их сыном Арчи. История начинается со стихотворения, которое Меган написала в честь Дня отца через месяц после рождения сына, а бумажное издание проиллюстрировал известный художник Кристиан Робинсон.
Источник: kaktus.media
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