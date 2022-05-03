Бывший генерал армии Афганистана видит единственный выход в войне против талибов

«Пока мы не получим нашу свободу, пока мы не получим нашу свободную волю, мы будем продолжать сражаться»

Бывший генерал Афганских национальных сил обороны и безопасности Сами Садат говорит, что правление талибов с момента захвата власти убедило его в том, что военные действия — это единственный путь вперед, согласно источникам, поклявшись в войне против группировки после Ид аль-Фитр, сообщает Кhaama.

Генерал-лейтенант Садат сказал, что 8 месяцев правления талибов убедили его и многих других афганцев в том, что военные действия — единственный способ добиться стабильности в Афганистане.

Говоря впервые о планах, Садат сказал Би-би-си, что он и другие «сделают все, что в наших силах, чтобы обеспечить освобождение Афганистана от талибов и восстановление демократической системы».

«Пока мы не получим нашу свободу, пока мы не получим нашу свободную волю, мы будем продолжать сражаться», — сказал он, отказавшись при этом от конкретной временной шкалы.

Генерал подчеркнул, что правительство так называемого Исламского Эмирата руководит страной, где нарушены гражданские права, поставлены под угрозу ограничения свободы женщин, а в последнее время бомбардировки достигли своего пика.

«То, что мы видим в Афганистане за восемь месяцев правления талибов, — это не что иное, как новые религиозные ограничения, неверные цитаты, неверное толкование и неправильное использование текстов из Священного Корана в политических целях», — уточнил он, цитируя BBC.

Как пишет издание, генерал-лейтенант Садат изначально планировал дать талибам 12 месяцев, чтобы посмотреть, изменятся ли они. «К сожалению, каждый день, когда вы просыпаетесь, у талибов появляется что-то новое — пытки людей, убийства, исчезновения, нехватка продовольствия, недоедание детей».

На вопрос, есть ли альтернатива новой войне, генерал-лейтенант Садат, назначенный в августе прошлого года главой афганского спецназа, сказал, что они скорее видят Афганистан, в котором все будут осуществлять свое основное право без каких-либо ограничений.

«Мы не против талибов, — воскликнул он, — мы просто против их нынешнего «учебника», описывающего Афганистан, в котором «все вписываются, а не страну только для талибов».

В последние недели в СМИ просочилось аудиообращение, в котором генерал говорит о вооруженной борьбе с талибами с целью «переосвобождения» Афганистана, как пишет Би-би-си.

Однако неясно, является ли генерал-лейтенант Садат союзником какой-либо из групп, в том числе самой известной, как Фронт национального сопротивления (ФНС), которые пытаются свергнуть «Талибан» после захвата власти.

Сын покойного легендарного полководца Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд, является ведущей фигурой NRF. Защищая его родную провинцию Панджшер, его армия в течение нескольких недель сражалась с талибами в августе прошлого года.

«Я нахожусь в контакте с моим братом Ахмадом Масудом, и мы всячески поддерживаем его действия, я также контактирую и поддерживаю другие группы сопротивления», — сказал генерал в своем просочившемся сообщении.

15 августа 2021 года талибы взяли под свой контроль Афганистан, сведя на нет успехи в области прав женщин и свободы СМИ — главные достижения усилий по восстановлению гендерного равенства и свободы слова после 2001 года.

Между тем, Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что они оставили в Афганистане военную технику на сумму 7,12 млрд долларов, поскольку талибы захватили страну.

В отчетах Министерства обороны, которые были получены CNN, указывается, что военная техника включает самолеты, транспортные средства, оружие, боеприпасы и средства связи, которые когда-то были переданы предыдущим Афганским национальным силам обороны и безопасности (ANDSF).

CNN далее сообщает, что армия США не намерена уничтожать или возвращать военную технику, добавляя, что большая ее часть выйдет из строя, так как «нуждается в специальном обслуживании».

Это произошло после того, как американские военные уничтожили 170 единиц военной техники, включая автомобили и самолеты, прежде чем они завершили вывод войск в августе прошлого года.

Согласно выводам Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), США выделили афганской армии 18,61 млрд долларов с 2005 по 2021 год.

Источник: centralasia.media