СМИ: Во время боевых действий на Украине погиб гражданин США

Кансель был уроженцем округа Ориндж, штат Нью-Йорк.

22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансель погиб на Украине во время боевых действий на стороне украинских сил, сообщили 29 апреля СМИ.

Мать Канселя, Ребекка Кабрера, рассказала CNN, что ее сын был нанят в феврале частной военной компанией, до этого он был сотрудником исправительного учреждения в Теннесси. Когда началась война на Украине, он согласился пойти воевать.

По ее словам, тело Канселя еще не нашли.

Кансель был уроженцем округа Ориндж, штат Нью-Йорк.

Кансель — первый гражданин США, который погиб во время боевых действий на Украине. У него остались жена и 7-месячный сын, сообщает Fox News.

«Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка», — сказал президент США Джо Байден в Белом доме в пятницу.

Первый заместитель официального представителя Госдепартамента Джалина Портер заявила журналистам, что они в курсе новостей, но не может комментировать из соображений конфиденциальности. Она также призвала граждан США не ездить в Украину во время вооруженного конфликта и граждане США должны немедленно выехать из Украины, если это безопасно, используя коммерческие или частные варианты наземного транспорта.

Находясь в морской пехоте, Кансель служил стрелком и находился в Кэмп-Лежене, Северная Каролина. По словам официального представителя морской пехоты майора Джима Стенгера, он не был в зоне боевых действий и был уволен за плохое поведение после того, как был признан виновным в нарушении законного общего приказа. Других подробностей об осуждении за неправомерное поведение не сообщается, пишут СМИ.

Источник: centralasia.media