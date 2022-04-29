Ситуация в Афганистане может нести угрозу евразийским государствам

В Бишкеке сегодня, 29 апреля, проходит международный круглый стол "Афганистан в разрезе мировой политики.

Терроризм как угроза Центральноазиатскому региону". Эксперты из Кыргызстана, России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Афганистана обсуждают актуальные вопросы, связанные с событиями после падения Кабула в августе 2021 года и со сменой власти в Афганистане.

"С чем традиционно всегда ассоциировался Афганистан? С экспортом наркотиков. На сегодняшний момент аналитики оценивают высоко угрозы увеличения экспорта наркотиков", - отметил, открывая обсуждения, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Он напомнил, что проблема Афганистана остаётся постоянной для всего мирового сообщества, и тем более после установления радикальной власти талибов.

"Никто не знает, как решить проблему Афганистана. Это не удалось ни Советскому союзу, ни бежавшим позорно за одну ночь США, оставившим своих союзников под угрозой репрессий талибов. США имели право на уход, но нельзя уходить так внезапно. Они бросили людей, с которыми сотрудничали.

В последнее время в Афганистане возникло антиталибское сопротивление. Каждый день проходят бои сопротивления. Сегодня ситуация взрывоопасная. Страна находится в бедности и нуждается в помощи. Возникает необходимость защитить территорию евразийских государств от угроз, которые идут от Афганистана, чтобы угрозы нивелирования для этих стран не влияли на политику и экономику наших стран", - отметил в приветственном обращении директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Источник: vb.kg