Самоубийство Гитлера — ФСБ обнародовала новые документы из архива

"У меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что все кончено и Гитлера уже нет в живых".

"Он пал жертвой своих генералов" — это, как вспоминал Баур, были последние услышанные им слова Гитлера.Федеральная служба безопасности РФ обнародовала новые документы из архива о суициде главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года. Эти материалы также предоставлены в распоряжение РИА Новости.

Речь идет о документах из следственного дела на бывшего личного пилота Гитлера, группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура, которое хранится в управлении ФСБ по Новгородской области.

Сейчас впервые представлены собственноручно написанные автобиография Баура на немецком языке с переводом и его показания на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года. Также обнародованы изъятая у Баура фотография с Гитлером, сделанная в начале сентября 1932 после полета в ходе избирательной кампании по выборам канцлера Германии, и справка на Баура из Бутырской тюрьмы Главного управления государственной безопасности СССР.

Дрожавшие руки Гитлера

Как писал Баур на допросе, до самого конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, находившееся рядом с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, не знало окончательных намерений своего главаря.

"Только 30 апреля во второй половине дня он меня вызвал вместе с моим адъютантом полковником Бетц. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: "Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы", — вспоминал экс-пилот.

"Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой", — вспоминал Баур.

Гитлер сообщил Бауру, что хочет подарить ему на память свою самую любимую картину — висевший в его комнате портрет короля Фридриха Великого кисти Рембрандта. Баур попытался отговорить Гитлера от самоубийства, "ибо тогда все развалится через несколько часов". "Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить", — ответил Гитлер.

Далее Гитлер рассказал, что "русские находятся на Потсдамской площади" и могут захватить его живым, якобы применив усыпляющий газ. Гитлер добавил, что приказал сжечь свой труп и труп его жены Евы Браун, поскольку боялся, что их повесят напоказ, как до этого итальянские партизаны повесили труп лидера фашистской Италии Бенито Муссолини.

"Когда-нибудь впоследствии придется написать на моей могильной плите: "Он пал жертвой своих генералов" — это, как вспоминал Баур, были последние услышанные им слова Гитлера. "Я и Бетц молча пожали Гитлеру руку и вышли", — добавил бывший летчик.

Выйдя от Гитлера, Баур и Бетц отправились уничтожать бумаги и готовиться к уходу из рейхсканцелярии. Спустя пару часов после разговора с Гитлером, уложив свои вещи, Баур вернулся в бункер, чтобы забрать обещанный портрет.

"В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: "Все кончено?" "Да". "Где трупы?" "Их завернули в одеяла, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии", — писал Баур.

По словам Баура, он был "чрезвычайно потрясен случившимся". "У меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что все кончено и Гитлера уже нет в живых", — признался бывший летчик.

Баур постарался вспомнить, в какое время все произошло. "Когда я прощался с Гитлером, было 6-7 часов вечера. Вновь вернулся я в убежище в 9 часов", — писал он.

Поиск главарей Рейха

Накануне битвы за Берлин в апреле 1945 года перед органами советской военной контрразведки "Смерш" была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии.

В составе наступающих частей 1-го Белорусского фронта военные контрразведчики штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в ее дворе "фюрербункером" - тщательно укрепленным, забетонированным подземным сооружением, в котором последние месяцы войны прятались Гитлер и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

После захвата 2 мая 1945 года "фюрербункера" и задержания органами "Смерш" находившихся в бункере и пытавшихся сбежать из Берлина эсэсовцев начался кропотливый сбор информации о местах возможного нахождения всех высших руководителей нацистской Германии. Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора "Цитадель" (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир "эскадрильи фюрера" Ганс Баур.

Их неоднократные допросы об обстоятельствах смерти Гитлера сохранились в материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива РФ, а также в отдельных следственных делах, по которым они проходили в качестве военных преступников.

Из показаний очевидцев следовало, что Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей, трупы которых советские солдаты обнаружили в бункере.

Тринадцатого мая 1945 года сотрудниками отдела контрразведки "Смерш" 79-го стрелкового корпуса в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших трупов Гитлера и Браун, подлинность которых впоследствии подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.



Источник: sputnik.kg