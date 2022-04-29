Токаев объявил о проведении референдума в Казахстане по поправкам в Конституцию

Теперь опасные дни позади.

Президент Касым-Жомарт Токаев на съезде Ассамблеи народа Казахстана объявил о проведении референдума о принятии поправок в Конституцию страны, передает Orda.kz.

Он считает, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит курс на всестороннюю демократизацию страны.

«Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный Совет, который в скором времени вынесет свой вердикт», — сообщил Токаев.

Президент также обозначил три направления работы Ассамблеи:

- усиление роли АНК в создании политических реформ;

- усиление общественной работы и информационной политики Ассамблеи;

- усиление правозащитной деятельности.

«Единство, мир и спокойствие — наши незыблемые ценности. Мы ясно ощутили его важность во время январских событий. Теперь опасные дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасностей, с которыми мы сталкиваемся. По сути, мы практически потеряли свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы такая ситуация больше не повторилась», — сказал президент.

При этом президент добавил, что в стране неприемлема какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства.

«Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Хочу отметить, что имеющиеся факты дискриминации, так называемых языковых патрулей — это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. Все эти действия на языке профессиональных специальных служб называются активными мероприятиями. Они, к сожалению имеют место быть в нашей стране», – добавил Токаев.

По его словам, уже через месяц состоится первое заседание диалоговой площадки «Ұлттық құрылтай». В его состав войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы.

В Казахстане также создадут правовой центр этномедиации. Президент поручил организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня.

Источник: centralasia.media