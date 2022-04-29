Блинкен назвал условием отмены санкций против России прекращение огня на Украине

Госсекретарь отметил, что в вопросе снятия ограничений будет учитываться и мнение украинских властей.
США снимут с России санкции в случае прекращения боевых действий на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей. Трансляцию вела пресс-служба Госдепартамента США.
Блинкен на вопрос о том, нужно ли для отмены санкций против РФ прекращение боевых действий, он ответил: «Как минимум. Любое движение по каким-либо санкциям потребовало бы чего-то подобного».
Госсекретарь отметил, что в вопросе снятия ограничений будет учитываться и мнение украинских властей. «Первое и самое важное: мы поддержим то, что хочет делать демократически избранное правительство Украины»,— подчеркнул Блинкен.
Источник: centralasia.media
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