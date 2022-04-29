Основатель компаний SpaceX и Tesla Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что следующей он купит компанию Coca-Cola.
"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин", - написал Маск в Twitter.
Маск сейчас покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.
Акции Coca-Cola на предторгах тем временем никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска, бумаги компании дорожают только на 0,3%.
Источник: РИА Новости.
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