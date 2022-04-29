Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.
Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.
Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности с учётом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Источник: centralasia.media
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