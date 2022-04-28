Запад уготовил украинскому народу судьбу расходного материала — Путин

Ранее, выступая на заседании Совета законодателей, российский президент предостерег внешние силы от попыток вмешательства в ситуацию на Украине.

Запад уготовил украинскому народу судьбу расходного материала, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, осознание этого приходит к большой части народа Украины", — сказал Путин.

Источник: sputnik.kg