В Турции допустили встречу Путина и Зеленского «в ближайшие дни»

В Кремле неоднократно заявляли, что переговоры Путина и Зеленского возможны, но для них необходимо подготовить конкретный письменный документ.
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в ближайшие дни, считает министр обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит сайт турецкого ведомства.
«Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента, удастся сойтись двум лидерам», — сказал министр.
По словам Акара, Турция продолжает вносить вклад в разрешение конфликта на Украине, в том числе предпринимает посреднические усилия, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.
В Кремле неоднократно заявляли, что переговоры Путина и Зеленского возможны, но для них необходимо подготовить конкретный письменный документ.
Мирное соглашение обсуждается на уровне делегаций России и Украины, однако, по заявлению российской стороны, процесс продвигается «медленно-медленно». Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем подтвердил, что переговоры продолжаются, они идут в онлайн-формате.
Как напомнил Путин, Украина отошла от своих предложений, выдвинутых в Стамбуле 29 марта, в рамках которых Киев был готов «вынести за скобки вопросов гарантий безопасности» Крым, Севастополь и республики Донбасса.
Источник: centralasia.media
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