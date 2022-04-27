Оливер Стоун заявил, что действия новой прозападной украинской власти привели к преследованию русскоязычного населения.
краина — стратегически важная страна для США, которая нужна Штатам для противостояния с Москвой, заявил американский режиссер Оливер Стоун, пишет El Diário.
Он подчеркнул, что США, преследуя свои интересы, всегда вмешивались во внутренние дела других стран.
"Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут", — сказал Стоун.
Действия новой прозападной украинской власти привели к преследованию русскоязычного населения, а затем к полноценному геноциду в Донбассе, добавил режиссер.
"Украина — часть американского плана. Так было всегда. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией", — заключил режиссер.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как сообщает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Источник: Sputnik.
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