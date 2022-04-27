PGNIG получила уведомление от "Газпрома" об остановке поставок с 27 апреля

PGNIG получила уведомление от "Газпрома" о полной приостановке поставок с 27 апреля.

Польская PGNIG сообщила, что получила от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

"26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее российская компания сообщила, что сегодня Варшава обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей. При этом польские власти заявляли, что не будут оплачивать поставки в рублях, как того требует Москва.

Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Источник: ria.ru