CNN: «Ослабить Россию». Стратегия Байдена в отношении России изменилась

Один восточноевропейский чиновник сказал CNN, что менталитет невероятно разочаровывает.

Поскольку вторжение России в Украину превратилось в изматывающую войну на истощение без какой-либо значимой мирной сделки, США и их союзники начали доносить новую, более долгосрочную цель войны: победить Россию так решительно на поле боя, что оно будет удержано от проведения такой атаки когда-либо снова, сообщает CNN.

Это сообщение было наиболее четко донесено в понедельник, когда министр обороны США Ллойд Остин сказал журналистам после поездки в столицу Украины город Киев, что «мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, что она не может делать то, что она уже сделала во время вторжения в Украину».

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что комментарии Остина согласуются с теми целями, которые США преследовали в течение нескольких месяцев, а именно: «сделать это вторжение стратегическим провалом для России».

«Мы хотим, чтобы Украина победила», - добавил представитель. «Одна из наших целей состояла в том, чтобы ограничить способность России делать что-то подобное снова, как сказал госсекретарь Остин средства контроля непосредственно нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России, чтобы угрожать и нападать на ее соседей».

По словам высокопоставленного представителя администрации, официальные лица США, путешествующие с Остином, сказали, что он планировал повторить это сообщение. Россия выходит из конфликта слабее, чем раньше, — это идея, на которую ссылались другие представители администрации Байдена. Официальные лица США, однако, ранее не хотели так прямо заявлять, что цель США состоит в том, чтобы Россия потерпела неудачу и в долгосрочной перспективе была кастрирована в военном отношении, сохраняя осторожный оптимизм в отношении того, что какое-то урегулирование путем переговоров может быть достигнуто.

Один восточноевропейский чиновник сказал CNN, что менталитет невероятно разочаровывает. «Единственное решение этой проблемы — победа Украины», — сказал он.

Сдвиг в стратегии произошел за последние несколько недель, о чем свидетельствует растущая терпимость к повышенному риску с отправкой более сложного западного оружия, и это отражение веры в то, что цели президента РФ Владимира Путина в Украине не прекратятся, если ему удастся захватить часть Украины, чего они не сделали после аннексии Крыма в 2014 году, заявил британский дипломат.

«Даже если они придумают какое-то решение, где (Путин) получает часть Донбасса, и все это уходит в спячку, логика подсказывает, что в этом еще есть путь. Поэтому то, что вы можете снять с поля боя в этом окне, не только краткосрочная победа, это также и долгосрочная стратегия», - сказал он.

Сейчас среди официальных лиц США и Запада растет осознание — особенно после «массового убийства русскими мирных жителей в украинском городе Буча» — что России нужно причинить такой сильный экономический и военный ущерб, чтобы ее агрессия была остановлена навсегда. Об этом CNN заявили американские и западные официальные лица.

«Поэтому он уже потерял большую часть военного потенциала», — сказал Остин. «И много его войск, откровенно говоря. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести эту способность».

Представители администрации Байдена с оптимизмом смотрят на то, что это достижимая цель, сообщили источники CNN. Представители администрации и источники в Конгрессе заявили, что, по их мнению, продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к серьезным ударам по России, которые ослабят ее долгосрочный военный потенциал, что принесет стратегическую пользу США.

США уже начали отправлять Украине более тяжелое и сложное оборудование, от которого они воздерживались в прошлом, в том числе 72 гаубицы и тактические беспилотники Phoenix Ghost.

«Мы рассматриваем это как инвестиции в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие», — сказал источник в Конгрессе, знакомый с продолжающейся военной помощью Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам в понедельник, что, хотя «очевидно, что прямо сейчас война идет в Украине», США и их союзники «также стремятся помешать (России) расширить свои усилия и цели президента Путина за его пределами».

Деликатный «баланс»

Официальные лица, однако, отметили, что США и их союзники осторожно вдевают нитку в иголку, когда дело доходит до наказания России — как из-за сопутствующего ущерба, который жесткие санкции могут нанести мировой экономике, так и из-за риска того, что Путин может разозлиться, если он слишком далеко загнан в угол.

Источник, знакомый с оценками разведки США в отношении России, сказал, что «конечно, существует баланс, который необходимо учитывать» при наказании страны, «независимо от того, идет ли речь о санкциях или о военной и разведывательной поддержке».

Этот человек добавил, что, хотя США все еще оценивают, что путинские красные линии в отношении применения ядерного оружия не изменились, «одной из этих красных линий является стабильность режима», — сказали они, имея в виду, что Путин может наброситься, если он почувствует, что его правлению серьезно угрожают.

Официальный представитель США отдельно сказал, что, по его мнению, комментарии Остина не были полезными по этой причине, а также потому, что они могут сыграть на руку российской пропаганде, согласно которой поддержка Украины НАТО и США является игрой силы.

Цель состоит не в том, чтобы сказать русским, что «США и НАТО ослабят вас во что бы то ни стало», а в том, что Запад будет стремиться наказывать Россию, пока она находится в состоянии войны с Украиной.

Представитель Госдепартамента заявил, что санкции, введенные США и их союзниками, «являются ответом на агрессивную войну Путина в Украине. Они также предназначены для наказания тех, кто активно поддерживает неспровоцированную, жестокую войну Путина. Речь идет не о причинении вреда русскому народу».

До сих пор неясно, что США будут делать с санкциями, если Россия заключит значимое мирное соглашение с Украиной и выведет свои войска. Несколько источников сообщили CNN, что в этом сценарии США, вероятно, рассмотрят вопрос об отмене одних санкций в знак доброй воли, сохраняя при этом другие. По словам источников, США и их союзники, в том числе Великобритания, также взвешивают возможность механизма «отката», который позволит им быстро возобновить санкции, если Москва нарушит какие-либо договоренности, достигнутые с Киевом.

Но поскольку конфликт все еще бушует, а перспективы мирного соглашения выглядят все более туманными, эти варианты очень далеки от реализации, заявили официальные лица. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в марте, что изменение поведения России должно быть «необратимым», прежде чем США рассмотрят вопрос об отмене санкций.

«Они захотят убедиться, что все, что сделано, на самом деле необратимо, что это не может повториться снова, что Россия не возьмет себя в руки и не сделает то же самое, что она делает через год, два или три года», сказал Блинкен в интервью NPR.

Изменение опасений по поводу эскалации

По словам официальных лиц, плохие действия России и значительные потери на поле боя в значительной степени способствовали все более смелой позиции США.

В то время как Вашингтон ранее был обеспокоен тем, что отправка тяжелой артиллерии может быть воспринята как провокация, Байден объявил о новых поставках танков, ракет и боеприпасов на миллиарды долларов за последний месяц, что свидетельствует о том, что некоторые первоначальные опасения по поводу эскалации конфликта ослабли.

США также готовятся обучить украинские вооруженные силы работе с более современными системами вооружений, которые могут быть использованы НАТО, сказал Остин журналистам в понедельник. Этот шаг позволит США и их союзникам предоставить Украине более мощное оружие быстрее, поскольку эти системы более доступны, чем оборудование советской эпохи, которое Западу приходилось добывать до сих пор.

«Одновременно происходит ряд сдвигов», — сказал британский дипломат. «Во-первых, мы рассматриваем будущие возможности, связанные с артиллерией и более современным вооружением. Во-вторых, давайте уничтожим то, что есть на поле боя».

Сам Байден неуклонно усиливал риторику в описании Путина — переходя от того, чтобы называть его военным преступником, к словам, что он не может оставаться у власти, и обвинять его в совершении геноцида — несмотря на опасения некоторых из его советников, что формулировка может вызвать у Путина ярость.

Но президент преуменьшил эти опасения в частном порядке. Людей, знакомые с разговорами, заявили, что сформулировать то, что очевидно, важнее, чем рисковать возможной эскалацией. И они подчеркнули, что военный потенциал России не кажется таким сильным, как когда-то считали США.

Посол Натан Сейлз, который до 2021 года исполнял обязанности заместителя секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека в Государственном департаменте США, сказал, что «суть» заключается в том, что «более слабая Россия означает более стабильный мир», и что США должны готовиться к своей политике в отношении России.

«Пока Путин командует, Россия будет злонамеренным игроком», — сказал он. «Поэтому мы не можем надеяться, что Россия станет конструктивным и ответственным игроком в Европе или в более широкой международной системе». Сейлз добавил, что поэтому США должны подготовиться к «длительному периоду» своей политики в отношении России, направленной на ограничение их способности «причинять вред всему миру».

Источник: centralasia.media