США могут обострить кыргызско-таджикский конфликт — Лепехин

"Этот визит, очевидно, связан с событиями в Пакистане.

Генеральный директор Института евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин прокомментировал визит замгоссекретаря США Узры Зеи в Кыргызстан. Полный комментарий слушайте в аудиоверсии.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Лепехин отметил, что он прогнозировал визит американского политика в Бишкек.

"Этот визит, очевидно, связан с событиями в Пакистане. После того как Имран Хан приехал в Россию и подписал соглашение, тем самым подтвердив курс на сотрудничество, британские силы и прочая западная агентура мгновенно запустили процесс отставки премьер-министра. И хотя первую атаку Хан отбил, попытка его смещения все-таки удалась. Эта ситуация, то есть смена курса Пакистана, направлена на дестабилизацию обстановки в Центральной Азии под ширмой активизации так называемого "политического ислама". Инструментом этой дестабилизации должны стать талибы и всякие радикальные исламистские силы под крышей Пакистана и Турции. А за ней, как известно, стоят англосаксы, в первую очередь Великобритания, ну и США как инструмент глобалистов", — пояснил эксперт.

Он также допустил открытие "второго фронта" в Центральной Азии.

"Почему Запад активизировался в этом направлении? Ему очень важно создать новый очаг напряженности для России, которая ведет военную спецоперацию на Украине. При этом Центральная Азия не единственный регион, где коллективный Запад планирует "поджечь огонь". Третьей горячей точкой может стать Южный Кавказ, где, как известно, активизировался Азербайджан, который к этому подталкивает Турция. Именно потому переговорный процесс по Украине был перенесен из Беларуси в Стамбул, чтобы Турция стала основным посредником на переговорах и, следовательно, бенефициаром процесса, который сегодня происходит на Украине, так как это отвечает геополитическим интересам Турции и Великобритании", — сказал Лепехин.

По его словам, Запад делает это, чтобы не допустить успеха специальной военной операции на Украине.

"Понятно, что за визитом американской чиновницы в Кыргызстан и другие страны ЦА стоит главная цель — дестабилизация. Тут возможно несколько сценариев: первый — обострение конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном; второй — подготовка переворота в Таджикистане под знаменем радикального политического ислама. Оба сценария будут всячески подогреваться разными агентурными способами", — заявил политолог.

Он не исключил и наступления талибов на ЦА, но назвал этот вариант менее вероятным.

"Поэтому не нужно расслабляться, так как все прекрасно понимают: там, где появляется представитель англосаксов, территория метится для будущих провокаций, диверсий и дестабилизации. И в этом плане раскачивание Казахстана тоже играет большую роль, так как он является главным направлением последующего удара по России и Евразийскому экономическому союзу. Поскольку в Казахстане очень много агентуры влияния — почти половина чиновников, которые занимают высшие посты, получили образование на Западе, в частности, в Британии, — можно предположить, что на них оказывают всяческое воздействие. Есть разные схемы дестабилизации ситуации, и уже сейчас нажимаются разные антироссийские кнопки. Об этом говорит, например, нагнетание бытовой русофобии. Прежнее руководство Казахстана во многом было управляемо из Великобритании. Сегодняшние власти более независимы, но, понимая опасность, они вынуждены маневрировать между Западом, исламским миром и Китаем", — уточнил Лепехин.

Он подчеркнул, что среди стран ЦА Узбекистан занимает более нейтральную позицию и ведет грамотную политику.

"У Ташкента уже есть некоторый опыт взаимодействия с Соединенными Штатами. Например, после прихода к власти талибов Узбекистан сразу попытался найти контакт с новым руководством Афганистана, чтоб построить какие-то отношения и обезопасить себя. С другой стороны, они также сразу привлекли российских военных специалистов для подготовки своих офицерских кадров. Я думаю, в каком-то смысле пример Узбекистана важен — Центральной Азии нужно подчеркнуто держать нейтралитет и сторониться западных сил. То есть, условно говоря, сверять свою внешнеэкономическую политику с Россией и Китаем и соответственно сохранять активные отношения с исламскими странами", — сказал эксперт.

Он напомнил, как развивалась ситуация на Украине и в Армении.

"Как только одна из постсоветских стран дает слабину и начинает идти навстречу Западу, она сразу подписывает себе приговор. Как только Янукович подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом, включился процесс его сноса с политической арены. То же самое в Армении — как только Серж Саркисян подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом и расслабился, мгновенно включилась спецоперация по госперевороту и приходу Пашиняна. Беларусь, кстати, тоже не избежала такого подхода после того, как начала работать в проевропейском векторе. Отсюда вывод — Западу верить нельзя. Как только кролик загипнотизирован западным удавом, его сожрут", — объяснил Лепехин.

По его словам, Кыргызстан в этом смысле тоже слабое звено.

"У вас достаточно активные НПО, свободно работают оппозиционные и прозападные структуры, то есть существуют ресурсы для дестабилизации политической ситуации. Важно не переоценить свои возможности и не расслабляться. Нынешним властям надо внимательнее взаимодействовать с западными структурами и учитывать опыт прежних кыргызстанских элит. Думаю, приняв все это во внимание, они правильно сориентируются в сегодняшних условиях", — заключил политолог.

Булак: sputnik.kg