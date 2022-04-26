Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине

Кадыров пообещал $1 млн за данные о расположении "батальонов Мансура и Дудаева" на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".

"Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон. <...> Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек", — сказал Кадыров в аудиосообщении.

В конце февраля глава региона обещал "разобраться" со сбежавшими из Чечни людьми, которые, назвавшись "батальонами шейха Мансура и Дудаева", выразили готовность сражаться на стороне Киева после начала российской спецоперации.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник: ria.ru