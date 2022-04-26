Лавров предупредил о реальном риске ядерной войны

Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.
Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал министр.
Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — добавил Лавров.
Президент России Владимир Путин в конце февраля, через 3 дня после начала российских военных действий в Украине, приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 28 февраля доложил о выполнении приказа, сообщив, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.
Источник: centralasia.media
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