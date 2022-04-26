В Великобритании подсчитали убытки от санкций против России

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
Британская экономика в последующие девять лет потеряет 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,96 миллиарда долларов) из-за санкций против России. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
О таких цифрах свидетельствует опубликованный ранее в апреле анализ торговых мер, говорится в материале. При этом самый большой ущерб будет вызван запретом на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin и сумок Burberry. По прогнозу правительства, к 2030 году эти компании понесут убытки в размере 881,7 миллиона фунтов стерлингов. В то же время источники издания отмечают, что люксовые бренды поддерживают принимаемые правительством Великобритании меры.
Кроме того, убытки компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки, составят 6,7 миллиона фунтов стерлингов, а убытки компьютерной индустрии - 4,1 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, передовых материалов и квантовых технологий. Помимо этого, введен запрет на импорт чугуна и стали из России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввел санкции против России.
Источник: lenta.ru
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