(Видео) Во Франции после победы Макрона на выборах вспыхнули протесты.

В других французских городах вспыхнули жесткие демонстрации.

После оглашения победы действующего лидера Франции Эммануэля Макрона во втором туре в стране вспыхнули протесты, передает Reuters.

На улицы в Париже вышли участники движения «Желтые жилеты», которые в последние недели призывали не голосовать за действующего президента Франции.

Сообщается, что полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих. В Париже правоохранители пытались разогнать в основном молодых людей, собравшихся в центральном районе Шатле для протеста.

Также сообщается, что в центре Парижа полицейские вынуждены были открыть огонь по автомобилю. Он остановился по требованию патрульных, но впоследствии водитель неожиданно нажал на педаль газа и поехал прямо на полицейских.

Один из правоохранителей с целью самозащиты открыл огонь по автомобилю. В результате два человека в авто погибли, еще один человек получил ранения.

В других французских городах вспыхнули жесткие демонстрации. Протестующие вышли на улицы в Лионе и Ренне. В Ренне возникли стычки с правоохранителями.

Во время протестов пострадало одно из авто, на котором разбили стекло. Протестующие разожгли костер в Ренне.

Источник: centralasia.media