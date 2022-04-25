В России на территории нефтебазы в Брянске произошел пожар.

О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть.
На территории нефтебазы «Дружба» в Брянске произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Как рассказали Mash очевидцы, до начала возгорания они слышали взрывы.
В пресс-службе Брянской области подтвердили ТАСС, что на территории нефтебазы загорелись резервуары. «Что пожар есть, МЧС подтвердили. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», — пояснили агентству. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что пожару присвоен повышенный ранг. Известно, что сообщение о возгорании в Фокинском районе Брянска поступило в МЧС в 02:00 мск.
Источник: centralasia.media
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