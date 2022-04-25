Макрон победил на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов, сообщает Русская служба Би-би-си.

После подсчета 100% голосов Макрон набирает 58,55%, а его соперница, ультраправый кандидат Марин Ле Пен - 41,45%.

Сразу после закрытия участков французские СМИ сообщали, что Макрон набирает 57,6% голосов, основываясь на комбинации первых результатов с участков и данных экзитполов от нескольких компаний.

В ходе выступления перед сторонниками на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни Макрон поблагодарил французов и заявил, что впереди их ждет непростой период.

Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю.

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен признала поражение, но при этом назвала свой результат на выборах успешным и заявила, что продолжит борьбу.

"Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", - сказала Ле Пен.

Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.

Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок. Макрон также остается самым молодым президентом в истории Франции.

Ко второму туру разрыв между Макроном и Ле Пен был минимальным.

Предвыборные опросы показывали, что главной заботой избирателей перед выборами стал резкий рост цен на энергоносители, потянувший за собой и уровень инфляции.

Ле Пен успешно сосредоточила свою кампанию именно на этой проблеме, в то время как Макрон больше говорил о войне в Украине и европейской реакции на происходящее.

Источник: kaktus.media