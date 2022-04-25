Финляндия временно отключила поставки электричества из России при запуске новой АЭС.
Финляндия временно полностью прекратила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны.
"АЭС "Олкилуото-3" была испытана 24 апреля в 10:30, все в сети работало по плану", — говорится в сообщении Fingrid.
Как сообщила компания 22 апреля, Fingrid временно ограничит пропускную способность подключений к России во время пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", когда импорт в трансграничных подключениях к России будет равен нулю.
Также на постоянной основе финская компания ограничила с воскресенья импорт электричества из России на треть с 1300 МВт до 900 МВт.
Как отметил доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила в комментарии газете Helsingin Sanomat, решение Финляндии о сокращении импорта электроэнергии из России направлено на защиту от возможного влияния России в процессе возможной подачи заявки Финляндией в оборонительный альянс НАТО.
Как неоднократно подчеркивали власти Финляндии, в случае возможной подачи заявки в НАТО страна должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым влияниям и рискам со стороны России, например таким как рост напряженности на финско-российской границе.
Источник: РИА Новости.
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