Зеленский назвал условия для выхода Украины из переговоров с Россией

А также Зеленский снова заявил, что Киев выйдет из переговоров, «если будут уничтожены» украинские солдаты в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов. Об этом он сказал на пресс-конференции, которая прошла на станции киевского метро «Майдан Незалежности».
А также Зеленский снова заявил, что Киев выйдет из переговоров, «если будут уничтожены» украинские солдаты в Мариуполе.
«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров», - сказал он.
Президент Украины добавил, что «с самого начала» настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата».
Источник: centralasia.media
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