США начали использовать нефть из стратегического резерва

Президент Байден использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с путинским повышением цен.

Вчера, 21 апреля, Министерство энергетики США объявило о заключении контрактов на поставку первых 30 млн баррелей нефти из стратегического государственного резерва, передает Русская служба "Голоса Америки".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в течение следующих шести месяцев на рынок США будет ежедневно поступать по одному миллиону баррелей нефти. Таким образом администрация Байдена собирается снизить стоимость энергоресурсов для простых американцев.

"Президент Байден использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с путинским повышением цен. Эти поставки будут продолжаться. И благодаря круглосуточным дипломатическим усилиям наши партнеры и союзники взяли на себя обязательство высвободить дополнительно 60 млн баррелей", - заявила Псаки.

На прошлой неделе Байден также объявил, что его администрация планирует этим летом разрешить продажу бензина E15 во всех частях страны, чтобы американцы имели доступ к большему выбору и более низким ценам.

Источник: kaktus.media