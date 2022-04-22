Певица Наргиз Закирова уехала из России в Узбекистан

Российская певица узбекского происхождения Наргиз Закирова переехала в Ташкент.

В настоящее время знаменитость вместе с семьей находится в столице Узбекистана. Закирова опубликовала пост в социальных сетях, в котором обратилась к своим поклонникам.

«Друзья, всем привет из Ташкента. Не выходила на связь опять давно. Вчера заглянула в соцсети ночью. Немного обалдела. Каких-то уродов набежало страшных. Я их быстро всех удалила», — написала певица.

Певица не рассказала подробностей своей поездки, отметив, что любит своих поклонников.

До участия в знаменитом шоу-проекте «Голос» Наргиз пела в ресторанах Нью-Йорка, где собиралась русская диаспора.

Наргиз Закирова происходит из знаменитой семьи узбекских музыкантов Каримовых. Дедушка певицы, Карим Закиров, народный артист Узбекской ССР, был оперным певцом, ведущим артистом Узбекского театра оперы и балета имени Навои. Бабушка Наргиз была ташкентской артисткой, певицей и танцовщицей. Фаррух Закиров является родным дядей Наргиз.

В 1995 году родители певицы эмигрировали в Нью-Йорк, где уже проживали несколько членов династии Закировых.

Источник: centralasia.media