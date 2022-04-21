"Все равно что с крокодилом". Борис Джонсон оценил перспективы переговоров по Украине

Что касается намерений Зеленского, то, по мнению Джонсона, он хочет изгнать российские войска с востока Украины, но, возможно, согласится на переговоры о Крыме.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал журналистам, что всякие попытки остановить войну путем переговоров с Владимиром Путиным скорее всего бессмысленны, потому что, по его выражению, вести переговоры с Путиным - это все равно что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу". Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".
Беседуя с журналистами в среду по пути в Индию, Джонсон предположил, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.
Что касается намерений Зеленского, то, по мнению Джонсона, он хочет изгнать российские войска с востока Украины, но, возможно, согласится на переговоры о Крыме.
Источник: kaktus.media
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