Россия объявила о первом пуске межконтинентальной ракеты «Сармат». За ним наблюдал Путин (видео)

Из сообщения министерства обороны следует, что это первый пуск в программе государственных испытаний. Путин наблюдал за ним по видеосвязи.

Минобороны России на фоне военных действий в Украине сообщило об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», пишет Би-би-си.

Эта ракета заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, прокомментировал запуск президент Владимир Путин. Российские власти провели испытание в то время, когда есть опасения по поводу возможного использования ядерного оружия из-за военных действий в Украине.

Из сообщения министерства обороны следует, что это первый пуск в программе государственных испытаний. Путин наблюдал за ним по видеосвязи.

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», - сказал Путин. Он не уточнил, кто именно пытается угрожать России.

Москва заранее предупредила США об испытании «Сармата», Вашингтон не воспринимает пуск как угрозу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

«Россия должным образом уведомила США в рамках своих обязательств в рамках СНВ-3 о планах испытать эту МБР. Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу», - цитирует чиновника издание Politico.

Согласно заявлению минобороны, пуск состоялся в 15:12 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. В нем также сказано, что задачи испытаний «выполнены в полном объеме», «подтверждены расчетные характеристики» на всех этапах полета, учебные боевые блоки «прибыли в заданный район» на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

После завершения испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение, говорится в сообщении.

Путин заявил о разработке нескольких видов стратегических вооружений, в том числе МБР «Сармат», во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

По данным Исследовательской службы Конгресса США (CRS), на МБР «Сармат» будет 10 или более боеголовок. Она разрабатывалась в течение многих лет, поэтому испытательный запуск не стал неожиданностью для Запада, но он произошел в момент крайней геополитической напряженности из-за военных действий России в Украине, отмечает агентство Рейтер.

МБР РС-28 «Сармат» должны прийти на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО - SS-18 «Сатана») в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), писал Интерфакс.

«Это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. Вес одной ракеты - больше 200 тонн», - описывал изделие командующий РВСН Сергей Каракаев. Серийное производство ракеты планируют развернуть на Красноярском машиностроительном заводе (входит в «Роскосмос»).

Минобороны РФ утверждает, что «Сармат» - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая обладает «уникальными характеристиками», позволяющими «гарантированно преодолевать» любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Об этом же сказал Путин - комплекс способен преодолевать все современные средства ПВО, «аналогов ему в мире нет и еще долго не будет».

Источник: centralasia.media