В Кремле заявили о передаче Украине проекта документа об урегулировании

В российском МИД, в свою очередь, также отметили, что переговоры идут тяжело.

Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Он отметил, что украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, своих слов, постоянно их меняет. В плане эффективности переговоров это «имеет очень плохие последствия», добавил пресс-секретарь главы государства.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», - сказал Песков.

После начала военных действий российская и украинская делегации три раза встречались в Белоруссии, после чего перешли к переговорам в видеоформате. Еще одна очная встреча по инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Стамбуле 29 марта. Тогда Киев передал Москве предложения по мирному договору, предусматривающие гарантии безопасности для Украины, их нераспространение на Киев и Донбасс и отказ страны от стремления вернуть эти территории силовым путем. Москва, в свою очередь, обещала снизить военную активность под Киевом и Черниговом и допустила встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в момент подписания возможного соглашения министрами иностранных дел.

Затем переговоры вновь продолжились по видеосвязи. Однако глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что процесс усложнился после событий в Буче, Мариуполе, Волновахе и Киевской области. «Ситуация постоянно меняется. И тот эмоциональный фон, в котором сегодня проходят переговоры, дает основания немного иначе смотреть на ситуацию в целом», — отметил он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В российском МИД, в свою очередь, также отметили, что переговоры идут тяжело. «Украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — заявил глава ведомства Сергей Лавров.

Так, по его словам, в стамбульском документе Киев четко сформулировал, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, однако в новом проекте «эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле, причем по состоянию на 23 февраля». Кроме того, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов, хотя Кремль неоднократно говорил, что такая встреча возможна только после согласования письменного варианта соглашения, отметил министр.

Источник: centralasia.media