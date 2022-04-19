Зеленский: российские войска начали наступление в Донбассе

Данилов призвал людей, проживающих на территориях, где только начинаются или продолжаются бои, по возможности эвакуироваться.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 54-го дня военных действий заявил, что Россия начала битву за Донбасс.

«Сейчас можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого — нам не нужно», - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что на востоке и юге российские войска в последнее время пытаются атаковать намного продуманнее, чем раньше.

«Ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами», - добавил он.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «началась вторая фаза войны». Ранее о новой фазе российского наступления в Донбассе сообщали в Генштабе ВСУ.

В генштабе Вооруженных сил Украины считают, что для усиления наступления российские военные продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и в Крыму, пишет Би-би-си.

Ориентировочный срок формирования - до 24 апреля, считают в ВСУ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в районе непосредственной близости от границы с Украиной, в Белгородской области, происходит развертывание вертолетных площадок.

Данилов призвал людей, проживающих на территориях, где только начинаются или продолжаются бои, по возможности эвакуироваться.

«Россияне уже не то, что к 1 или 9 мая, а уже к Пасхе ставят перед собой задачу получить полностью Донецкую и Луганскую области», - сказал секретарь СНБО.

Источник: centralasia.media