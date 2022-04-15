Жена Медведчука обвинила украинские власти в пытках мужа

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что местонахождение ее мужа неизвестно.

Украинские спецслужбы могут пытать задержанного лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявила его жена Оксана Марченко на пресс-конференции.

Она напомнила о высказывании советника главы МВД Украины Вадима Денисенко в эфире одного из телеканалов, заявившего, что было бы правильно в отношении политика "провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять".

"Это утверждение доказывает желание властей использовать запрещенные физические методы воздействия на Виктора (Медведчука. — Прим. ред.) для получения нужных им заявлений. Другими словами — они собираются или уже его пытают", — заявила Марченко, подчеркнув формулировку "выбить показания".

Она призвала присмотреться к опубликованным снимкам мужа, которые доказывают, что в первые часы после задержания его избивали. У Медведчука, в частности, появились красные пятна на лбу, которые попытались скрыть под волосами. Кроме того, на видео у него "синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия".

"У нас есть серьезные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и также установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора (Медведчука. — Прим. ред.), которые были задержаны в конце февраля — начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках", — добавила Марченко.

Супруга политика подчеркнула, что не знает, где сейчас находится ее муж, и такая ситуация не позволяет обеспечить ему надлежащую правовую защиту и медицинский надзор.

По словам Марченко, она уехала с Украины 18 февраля, общалась с мужем в феврале и марте, но несколько недель назад связь пропала. В течение двух суток отец женщины пытается установить местонахождение задержанного, но во всех изоляторах ему отвечают, что у них его нет.

Во вторник Служба безопасности Украины сообщила о задержании Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.

Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

Источник: ria.ru