Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии.
Корабли 1-й постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами, сообщил портал телерадиовещания ERR.
«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», - следует из сообщения портала.
По словам командора Военно-морских сил Эстонии Юри Саська, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.
Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях под названием «Холодный ответ».
Ожидается, что на следующей неделе на смену кораблям НАТО, находящимся в терминале, придет уже другая группа военно-морских сил альянса.
Источник: centralasia.media
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