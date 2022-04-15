Египет поможет Европе отказаться от российского газа

Однако не только Египет может помочь в этом.
Итальянская Eni подписала соглашение об увеличении добычи газа в Египте и наращивании поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что этот шаг был сделан в то время, когда Европа активизировала усилия по поиску альтернативных источников импорта газа, чтобы сократить свою зависимость и отказаться от российского газа. Однако не только Египет может помочь в этом. Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заключил сделку по увеличению импорта топлива из Алжира, чтобы заменить часть из 29 млрд куб. м, которые страна получает из России.
В 2015 году Eni открыла крупное газовое месторождение Zohr в Египте. Компания утверждает, что договорилась с Египетской холдинговой компанией природного газа (EGAS) об увеличении добычи газа и активизации разведки на существующих и новых месторождениях. Соглашение может привести к отгрузке в Европу в этом году до 3 млрд куб. м СПГ.
Источник: kaktus.media
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