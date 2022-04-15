Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров о мире с Россией из-за Бучи

По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

События в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Об этом 14 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров]. У них (России. — Ред.) не будет много других шансов говорить с нами», — сказал он в интервью Би-би-си.

Ранее, 12 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Источник: centralasia.media