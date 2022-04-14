Президенты четырех стран ЕС едут в Киев

А завершил свой пост президент Литвы словами на украинском языке «Вместе к победе!»
Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс едут в Киев для встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил в своем Twitter Гитанас Науседа.
«Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу», — говорится в публикации.
А завершил свой пост президент Литвы словами на украинском языке «Вместе к победе!»
Также Науседа опубликовал совместное фото с коллегами на железнодорожном вокзале с двумя коллегами.
Ранее на встречу с президентом Украины в Киеве прибывали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник: centralasia.media
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